Meram’da taziye aracı sayısı 4’e çıktı

Sosyal belediyecilikte ortaya koyduğu projelerle, her zaman vatandaşların yanında olan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşları en acı günlerinde de yalnız bırakmayarak, ilçeye iki taziye aracı daha kazandırdı.

Meram Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında belediyenin kendi atölyelerinde özel olarak dizayn ederek Meram ilçesinde vatandaşların hizmetine sunduğu taziye otobüslerinin sayısı 4’e çıktı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni araçların vatandaşların en acı günlerinde yanlarında olmak, acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak amacıyla filolarına kattıklarını söyledi.



“Vatandaşlarımızın sevinçlerine ortak olup artırmaya, hüzünlerini paylaşıp hafifletmeye devam edeceğiz”

Belediyenin daha önce kendi atölyelerinde özel olarak tasarlayıp hizmete sunduğu 2 adet taziye otobüsüne Meram’ın ihtiyacını tam olarak karşılamak adına 4’e çıkardıklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Otobüslerimizin iç düzenlemesi daha öncekilerde olduğu gibi yine tamamen belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde dizayn edildi. Cenaze evine yıkama aracı hizmeti, yemek ikramı, çaymatik, masa ve sandalye hizmetlerimiz olmaktadır. Taziye otobüslerimizin, Meramlıların ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması sebebiyle araçlarımızın sayısını artırma kararı aldık. Yeni araçlarımızın dizaynı kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Hemen hemen her alanda geliştirdiğimiz sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmaya, sevinçlerine ortak olup artırmaya, hüzünlerini paylaşıp hafifletmeye devam edeceğiz” dedi.



“Sosyal belediyecilikte yakaladığımız marka değerini daha da yükselteceğiz”

Meram Belediyesinin sosyal anlamda birbirinden değerli projelere imza atarak tüm Türkiye’de adından sıkça söz ettirdiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Meram’da hiçbir kesim yok ki sosyal hizmetlerimizden nasibini almasın. Genç yaşlı, çocuk yetişkin, kadın erkek, engelli engelsiz, avantajlı dezavantajlı kim olursa olsun her bir vatandaşımıza dokunan projeler ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Doğumdan ölüme her an yanlarında olmayı şehrin emanetçisi olarak omuzlarımızda bir sorumluluk olarak hissediyoruz. Bu sebeple vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda var olmaya, onlara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Tüm bu yatırımlar bu anlayışımızın bir göstergesi. Bu yatırımlar sayesinde Meram ismi sosyal belediyecilikte artık bir marka. Bu marka değerini en üst seviyeye taşımak ve Meram’a, Meramlılara hizmetlerin en iyisini sunmak gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın duasıyla bu gayretlerimizin en iyi sonucu vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.