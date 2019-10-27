Bagaj değil cephanelik

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KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında yapılan adamada, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, saat 00.10'da merkez Selçuklu ilcesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine 42 BBD 63 plakalı aracı durdurdu, Araçta yapılan aramada bagajda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü F.D., yanında bulunan E.T., A.K., N.B.,gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerden F.D., tabancaların kendisini ait olduğunu belirtti. Soruşturma sürüyor.



KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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