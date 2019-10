Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali yapıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında, 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirildi.

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında, 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finalinde 8 bölgeden 8 okul birincilik için ter döktü. Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Finalinde yarışan minikler, usta tiyatroculara taş çıkartan rol yapma yetenekleri, dekor ve kostümleri ile izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Jüri üyeliklerini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof Dr. Saim Sakaoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Hacı Ali Konuk, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Nurullah Çelebi’nin yaptığı yarışmada Türkiye birinciliğini Kutup Yıldızı rumuzuyla yarışan Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu kazandı. İkinciliği Turkuaz Tiyatro Kulübü rumuzuyla yarışan Kocaeli Gebze Emlak Konutları İlkokulu alırken, üçüncülüğü ise Göbekli Tepe rumuzuyla yarışan Şanlıurfa İbni Sina İlkokulu kazandı. Yarışmada diğer 5 okula da çeşitli özel ödüller verildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, “Nüktedan, halk bilgesi Nasreddin Hoca’nın kimliğinde Türk insanının tüm ve gerçek özellikleri ile dünyaya tanıtılmasını sağlayan fıkra canlandırma yarışmamıza katılan okullarımıza teşekkür ediyor, performanslarından dolayı bütün ekipleri kutluyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, “Devrinin önde gelen ulemalarından dersler almış, müderrislik ve kadılık gibi makamlarda bulunmuş olan hocamız, mütevazi yaşantısı ile halkın dili, gözü ve kulağı olmuştur. Toplumda gördüğü aksaklıkları ve yanlışları nükteli bir üslupla eleştirmiş; incitmeden, kırmadan ve rencide etmeden olumsuzlukları dile getirmiştir. Yunus Emre ve Mevlana Hazretlerinin şiirle verdiği öğütleri o nükte ve latife ile vermiştir. Her kıssası olumlu davranışlara teşvike, olumsuz davranışları önlemeye yöneliktir. Her bir nüktesinde insanları, gülümseyen bir yüz ifadesinin arkasında, tefekküre yönlendirmiştir. Kıssalarındaki hikmeti, 8 asır sonrasında hala anlamaya, anlatmaya ve hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Kendimize rehber edindiğimiz ecdadımızı, anlamaya çalıştıkça ve öğütlerini uyguladıkça özümüzden ayrılmayız. Birliğimize, dirliğimize ve dirliğimize zeval gelmez. Çocuklarımız da, Nasreddin Hocamızın fıkralarını ne kadar iyi bilirlerse, onu anlayabilmeleri, özümseyebilmeleri daha kolay olacaktır. Ayrıca; fıkralar vasıtasıyla ahlak, doğruluk, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik gibi değerlerimizi daha iyi algılayacaklardır. Bu sebeple; belediyemiz ile Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği çerçevesinde üç yıldır Ulusal İlkokullar arası Fıkra Canlandırma Yarışması düzenliyoruz” şeklinde konuştu.



"Bu yarışmada kaybeden olmadı"

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz da, bu yarışmada kaybedenin olmadığını belirterek, katılan her okulun ve Akşehir olarak kendilerinin yani herkesin kazandığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, Nasreddin Hoca’nın hoşgörüsünü Türkiye’ye ve bu coğrafyaya yaymak gerektiğinin altını çizerek, “Onun kibarca nükteyle yaptığı bu öğretileri genç nesle öğretmemiz ve yaymamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevindeyken belediye başkanımızla bu protokolü yaptırdık. Amacımız öğrencilerle öğretmenlerinin bu programlar sayesinde daha da kaynaşması, öğrencilerin sosyal hayatta kendilerini ifade edebilmesi, aynı zamanda içlerinden yarının sanatçılarının belki keşfedilmesi noktasında gibi daha sayabileceğimiz birçok sebeple bu programları başlattık. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Programda vefat eden Prof Dr. Ali Berat Alptekin’in anısına bugüne kadar Nasreddin Hoca ve Akşehir’e yaptığı katkılar için kızı Prof. Dr. Gökçen Koçer’e Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi. Yarışmada Ali Berat Alptekin Özel Ödülü’nü Orta Oyuncuları rumuzuyla yarışan Erzincan Munzur İlkokulu, Hacı İbrahim Sultan Veli Özel Ödülünü Sevgi Pıtırcıkları rumuzuyla yarışan Karabük Demir Çelik İlkokulu, Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülünü Dahiler rumuzuyla yarışan Manisa Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlkokulu, Nimetullah Nahcivani Özel Ödülünü Hayalciler 009 rumuzuyla yarışan Kahramanmaraş Onikişubat Mado Kadriye Kanbur İlkokulu, Tarık Buğra Özel Ödülünü ise Kuyruklu Yıldız rumuzuyla yarışan Ordu Altınordu Haki Yener İlkokulu kazandı.

Yarışma sonunda törene katılan protokol tarafından yarışmacı okullara ödülleri ve madalyaları takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.