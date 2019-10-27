Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik denetim

Konya'da gerçekleştirilen denetimlerde kaçak akaryakıt, alkol, sigara ile tarihi eser, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve sahte para ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Uygulamalarda 17 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 325 sürücüye çeşitli ihlallerden adli işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç unsurlarını önleme ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik 2127 Ekim tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda 13 bin litre kaçak akaryakıt, 232 litre kaçak alkol, 7 bin 500 adet sigara makaronu, 150 adet sikke, 12 adet ruhsatsız tabanca, 328 adet 50'lik sahte Avustralya doları, 114 adet sahte 100 TL, 33 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 946 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi de yakalayarak adli makamlara teslim etti. Denetimlerde 17 hırsızlık olayı da aydınlatarak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.



325 sürücüye çeşitli ihlallerden adli işlem yapıldı

Denetimler kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamalar yaptı. Trafik polislerinin yaptığı çalışmalarda, 103 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye uyuşturucu kullanmaktan, 30 sürücüye tehlikeli araç kullanmak ve drift atmaktan, 45 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 140 sürücüye de emniyet kemeri takmamak ve telefonla konuşmaktan idari ve adli işlem yapıldığı belirtildi.

KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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