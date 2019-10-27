Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, terör faaliyetleri dolayısıyla öldürülen Kürt gençlerinin sayısının 25 binin üzerinde olduğu söyledi.
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından şube binasında bir konferans gerçekleştirildi. Programa Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin konuk oldu.
Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, Merkez Bankası'nın, 250 baz puan faiz indirimine giderek faizleri yüzde 14,00'e çektiğini söyledi. Okka, "Bu, önceki indirimlerde olduğu gibi hızla piyasaya yansıyacaktır. Ancak, bu faiz oranları hala yüksek. Üreten ve yatırım yapan ekonomi için yüksek faiz döneminin bitirilmesini istiyoruz. Kamu ya da özel bütün bankaların piyasanın beklentisi doğrultusunda iş dünyasını rahatlatacak düzenlemeleri bir an önce yapmalarını bekliyoruz” dedi.

"Terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"
Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Barış Pınarı Harekatı, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde kurulmak istenen, bölgeyi zehirleyecek ve İsrail’in güvenliğine katkı sağlayacak uzun bir hat oluşturulacaktı. Kurulduğunda bu hattı koruma şansınız asla yoktu. Böyle bir yapılanmanın önüne geçmek için bu operasyon başlatıldı. Suriye'de ilk halk ayaklanmaları başladığında PYD ve YPG yani farklı isimlerle kendini adlandırıp dünyaya ve bölgeye kendini kabul ettirmek isteyen terör örgütü PKK, ilk önce Suriye'de Kürtleri öldürerek alan kazanmaya çalıştı. Kendisi gibi düşünmeyen ve Suriye'nin kuzeyinde etkin olan siyasetçi Mişel Temo’yu öldürerek işe başladılar. Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de en büyük eziyeti Kürtlere yaptığını ve kendisi gibi düşünmeyen Kürt partileri dışladığını vurgulayarak, Kürt siyasetçiler bu kanlı örgütün cinayetlerine kurban gitti. PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde. Niçin? Bir terör örgütünün amacı gerçekleşsin diye. PYD/PKK'nın baskısından dolayı Türkiye’ye kaçan gerçek Suriyeli Kürt sayısının 350 bindir. Buranın altını çiziyorum, Türkiye’nin Kürtlerle sorunu yoktur, olamaz. Ama Türkiye’nin PKK ile sorunu vardır, var olacaktır da. Çünkü biz bin yıldır mayalanmış kardeşliğimizi birilerinin maşası haline gelmiş terör örgütlerine zehirletmeye müsaade etmememiz gerekiyor"şeklinde konuştu.

"İslam dünyasını zehirlemek için burada bir hat oluşturmak istediler"
Oluşturulmak istenen bin kilometrelik hattın bir özelliği daha olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Bu ana hattın İslami düşüncenin inşa edildiği yerdir. Suni ve Şii’nin başladığı yerdir burası. Bir medeniyeti yıkmak istiyorsanız, inşa edildiği yerden yıkarsınız. Bu hattı yıktığınızda İslam dünyasının Güneyini ve kuzeyini, doğusunu ve batısını siyasal ve toplumsal ekolojik türbülansa sokarsınız. Bilinerek yapılan bir iştir bu. Araplarla Türkleri, Türklerle Kürtleri, Kürtlerle Faslıları, yani İslam dünyasını zehirlemek için burada bir hat oluşturmak istediler. Bölge halkına baskı ve zülüm uygulanarak burada bir terör devlet inşa etmeye çalıştılar. Buna dur, hayır diyen biri çıktı mı? İşte Barış Pınarının özü budur. Türkiye, burada bir terör koridoruna müsaade ettirmeyecek ve etmeyecektir. Suriye’nin bölünmesi yüzde yüz Türkiye’nin bölünmesi anlamına gelir. PKK devleti için Suriye’ye dış gebelik yaptırdılar. Ülkemizin gücünden dolayı, bizim topraklarımızda yuvalanamadığı için, Suriye’de yuvalandı. PKK, PYD ve YPG'nin uzantısı değildir, PKK’nın kendisidir. Türkiye, bütün unsurlarını bu operasyonda ortaya koydu. 9 gün gibi bir kısa sürede sonuç aldı. İHA ve SİHA teknolojisi ülkemize çok şey kattı. Kendi gözümüzle operasyona girdik ve sonuç aldık. Türkiye’nin büyük bir güç olduğunu bütün dünya gördü” ifadelerini kullandı.
Programın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka tarafından Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin'e hediye takdim edildi.

KONYA

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik denetim
YEREL HABERLER Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik ...
Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali ...
Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti
YEREL HABERLER Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti
Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor
YEREL HABERLER Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor
Konya'da 11 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Konya'da 11 kişilik aile karbonmonoksit gazından ...
Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol ...
Bagaj değil cephanelik
YEREL HABERLER Bagaj değil cephanelik
Meram’da taziye aracı sayısı 4’e çıktı
YEREL HABERLER Meram’da taziye aracı sayısı 4’e çıktı
Konya'da 43 bağımsız denetçi sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Konya'da 43 bağımsız denetçi sertifikalarını aldı
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Ereğli'de fabrika yangını (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Ereğli'de fabrika yangını (2)- Yeniden
Sobadan zehirlenen 11 kişilik aile hastanede tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen 11 kişilik aile hastanede tedaviye ...
Kulu'da, tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kulu'da, tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
Altı kuşaktır bıçak üretiyorlar
YEREL HABERLER Altı kuşaktır bıçak üretiyorlar
"Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
YEREL HABERLER "Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık ...
Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın
TÜMSİAD Konya Şubesinde diploma heyecanı
YEREL HABERLER TÜMSİAD Konya Şubesinde diploma heyecanı
Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)
YEREL HABERLER Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)
Konya’da fabrika yangını
YEREL HABERLER Konya’da fabrika yangını
Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
YEREL HABERLER Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
Yabancı gazeteciler Mevlana Hazretleri'nin Türbesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Yabancı gazeteciler Mevlana Hazretleri'nin Türbesini ...
Yorgun mermiyle 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yorgun mermiyle 2 kişi yaralandı
Hırsızlık şüphelisi kardeşler tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi kardeşler tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X