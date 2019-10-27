Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, izinsiz kazı yaptığını tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Y.E.Y. (30), B.K.(40) ve İ.Y. (50) yaklaşık 25 metre derinliğinde kazdıkları çukurun içerisinde suç üstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda 4 el feneri, 1 akü, 1 adaptör, 8 adet kazma, kürek, 1 gaz maskesi ve 2 el telsizi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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