Konyaspor ara vermedi

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İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Salı günü karşılaşacağı Eyüpspor ve haftasonu oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünü oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile değerlendirdi. 6´ya 3 ile devam eden antrenman tempolu koşu çalışması ve çift kale maç ile antrenhan sona erdi.

KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

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