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Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

İHA

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde oynanan amatör maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü.

Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde oynanan amatör maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü.
Konya 1. Amatör Küme B Grubu’na dahil 22 sona eren Yeni Doğanhisarspor ile Beyşehir Belediyespor arasında oynanan amatör müsabakada, karşılaşma konuk takımın lehine 11 devam ederken Beyşehir Belediyesporlu futbolcu 21 yaşındaki Ercan Tekin, hava topuna çıktığı esnada yere dengesiz şekilde düştü. Yerde yatan futbolcunun kalkmadığını gören oyuncular, topu taca atarak müdahale için karşılaşmanın durmasını sağladı. Futbolcu Tekin’in nefessiz kaldığını ve dilinin boğazına kaçtığını fark eden takım arkadaşları, dilini boğazından çıkarmaya çalışırken, bu esnada sağlık görevlisi olduğu belirtilen rakip takımın kalecisinin müdahalesi ile genç oyuncunun hayatı kurtuldu. Sahaya haber verilmesi üzerine sonradan gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, burada bir süre müşahede altında tutulduktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Beyşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 sona eren Doğanhisar’daki amatör müsabakada sahada ambulans görevlendirilmemesine tepki gösterildi. Açıklamada, “Doğanhisar’da yaptığımız maçta ambulans olmaması nedeniyle oyun esnasında çarpışma sonucu başını yere çarpan, dili boğazına kaçan futbolcumuz Ercan Tekin ölümden dönmüştür. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İhmali olanları kınıyor, maçlarda ambulans bulundurulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

KONYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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