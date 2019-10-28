Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli mirasımızdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli mirasımızdır”

İHA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu topraklarda bugün yaşayan nesillerin hem geçmişe borcu hem de geleceğe karşı mesuliyetleri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in en kıymetli miras olduğunu söyledi.

Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli mirasımızdır”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu topraklarda bugün yaşayan nesillerin hem geçmişe borcu hem de geleceğe karşı mesuliyetleri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in en kıymetli miras olduğunu söyledi.
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Konuk mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün ‘Fiili olarak gösterdiği kabiliyet ve kavrayış’ neticesinde Türk milletine hasmane duygular besleyenleri yanıltarak ulaştığı Cumhuriyetle ‘Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri çok daha kolaylıkla gösterebilecektir’ sözleriyle tanımladığı Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

“Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir”
Cumhuriyetin yegane amacının; Türk milletini dünya milletler ailesi arasında layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye’nin ve Türk milletinin gücüne güç katarken vatanı mamur, Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir ülkenin başı dik vatandaşları yapmak olduğunu belirten Başkan Konuk, “Her fert ve her zümresinin kazanılmasında aynı fedakarlığı, aynı cesaret ve kararlılığı gösterdiği Cumhuriyetimiz, bugün de karakteri bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile birliğini tesis etmiş ve vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan millet asliyetinin yüksek korumasındaki en kıymetli mirasımızdır. Bizim Cumhuriyetimizde kökü, kökeni, nesebi, meşrebi, zengini, yoksulu önemli değildir, herkes eşit hissedardır. Milletimizin hiçbir evladının kıyıda köşede unutulmamasının, refah ve zenginliğin vatan topraklarının her köşe ve kişisine ulaşmasının teminatıdır bizim Cumhuriyetimiz. Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir, Bizim Cumhuriyetimiz kuruluşundan itibaren kıvancı, refahı ve mutluluğu da eşit paylaştırmayı gaye edinerek hatta tam da bunun için kurulmuştur” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimizi kazanmak için ödediğimiz bedeli asla unutmayacağız”
Bu topraklarda bugün yaşayan nesillerin hem geçmişe borcu hem de geleceğe karşı mesuliyetleri olduğunu kaydeden Başkan Konuk, “Yaşlısından gencine, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatan topraklarının bugünkü bekçileri olarak bizler istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi kazanmak için ödediğimiz bedeli asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaklaşık bir asır önce milli varlığımızı yok ettiklerini düşünenlerin ve milletimizin cesaret ve feraseti karşısında emellerine ulaşamayanların açık ya da örtülü operasyonlarla kirli oyunlarını devam ettirebileceğini unutmayacağız. Bu sefer milletçe yaşayacağımız ıstırap ve acılarla uyanmayı beklemeden hep uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Biz tarihimizden dersimizi aldık ve bizden önceki nesillerin ödediği bedeli de onların verdiği varlık yokluk mücadelesini de unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlardan devir aldığımız en kıymetli hazinemize, Cumhuriyetimize kıskançlıkla sahip çıkıyoruz, çıkacağız. Bu bizim neslimizin bugünkü görevi, gelecek nesillere karşı ise mesuliyetidir. Biz Cumhuriyetimizin bu toprakların çocuklarının kabiliyet ve becerilerini millet istifadesine sunmak için fırsat eşitliğinin teminatı olduğunun idrakindeyiz. Bizim Cumhuriyetimizde kökü, kökeni, nesebi, meşrebi, zengini, yoksulu önemli değildir, herkes eşit hissedardır. Milletimizin hiçbir evladının kıyıda köşede unutulmamasının, refah ve zenginliğin vatan topraklarının her köşe ve kişisine ulaşmasının teminatıdır bizim Cumhuriyetimiz. Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir, Bizim Cumhuriyetimiz kuruluşundan itibaren kıvancı, refahı ve mutluluğu da eşit paylaştırmayı gaye edinerek hatta tam da bunun için kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’da Cumhuriyetimize kastettiler, başaramadılar”
Türk milletinin bütünlüğüne, Cumhuriyetin geleceğine yönelik her tehdidin Türk milletinin çelikten iradesi karşısında dün olduğu gibi yarınlarda da bozguna uğrayacağını vurgulayan Başkan Konuk, “Bizim milletimiz Cumhuriyeti kazanmasından bu yana defalarca tarihi sınavlardan geçti. Türk Milleti her tarihi sınavdan birliğini pekiştirerek ve Cumhuriyetimizle bağını daha da kuvvetlendirerek çıktı. İsyanlar, kalkışmalar, darbeler, darbe girişimleri, örtülü açık saldırılar, içdış mihrakların desteğindeki kirli oyunlar Cumhuriyet idaresi altında birliğini tesis etmiş, omuz omuza geleceğe yürüyen milletimiz yolundan döndürmek için defalarca denendi. Her defasında aynı kararlılığı gösteren milletimiz, Cumhuriyetimize yani milli hakimiyetimize ve birliğimize kastedenleri tıpkı milli mücadeledeki gibi çelikten iradesiyle hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz’da Cumhuriyetimize kastettiler, başaramadılar. Bu sefer sahneye başka figüranları çıkardılar, bir asır önceki senaryoyu sahneye koymak için. Milli birliğimizi bozmak, Cumhuriyetimizin surlarında gedik açmak için ülkemizi terörle kuşatmayı denediler, Barış Pınarlarını açtık birliğimize ve vatanımıza olan her saldırıya karşı tavizsiz duruşumuzu kararlılıkla sergiledik bir kez daha yapılan saldırıları çelikten irademizle yerle yeksan ettik” diye konuştu.
Geride bırakılan 96 yılın millet asliyetinin emanetinde olan Cumhuriyet ile Türk milletinin vasıf ve özelliklerinin ayrılmaz bir bütün olduğunun ispatı olduğunu dile getiren Başkan Konuk, “Geçen 96 yılda Cumhuriyetimizle elde ettiğimiz kazanımlardan güç alarak, ileriye doğru daha güvenle, daha inançla bakıyoruz. Bu anlayış ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik iman ve irademizi ifade eder, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi, vatan topraklarımızı, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi müdafaa için Barış Pınarı Harekatında kahramanca çarpışarak terör kuşağını yırtıp atan, tıpkı milli varlığımızı müdafaa sürecindeki gibi millet için ve gelecek nesiller için bedel ödemekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, vatan müdafaasında gazilik mertebesine ulaşan bütün gazilerimize şifalar diliyor, Cumhuriyetimizin 96’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

KONYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün olduğu hatırlanmalıdır"
YEREL HABERLER Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün ...
Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı Şimşirgil: “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk"
YEREL HABERLER Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ...
Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle kıymetlendireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle ...
Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı ...
Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü
YEREL HABERLER Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü
Taciz şüphelisi hademe, kız öğrenciye cinsel içerikli video izletmiş
YEREL HABERLER Taciz şüphelisi hademe, kız öğrenciye cinsel içerikli ...
2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde yakacaktık' dediler
YEREL HABERLER 2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde ...
Konyaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Konyaspor ara vermedi
Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla ...
Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu ...
Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik denetim
YEREL HABERLER Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik ...
Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali ...
Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti
YEREL HABERLER Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti
Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor
YEREL HABERLER Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor
Konya'da 11 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Konya'da 11 kişilik aile karbonmonoksit gazından ...
Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol ...
Bagaj değil cephanelik
YEREL HABERLER Bagaj değil cephanelik
Meram’da taziye aracı sayısı 4’e çıktı
YEREL HABERLER Meram’da taziye aracı sayısı 4’e çıktı
Konya'da 43 bağımsız denetçi sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Konya'da 43 bağımsız denetçi sertifikalarını aldı
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X