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Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle kıymetlendireceğiz"

İHA

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Türk milletinin şerefle gelecek bin yıllara taşıyacağı Cumhuriyet'in millet kararı ve millet iradesinin bir tezahürü olduğunu belirterek, Cumhuriyet'i kalıcı eserlerle kıymetlendirmeyi Cumhuriyet'in kazanımlarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak vazife bildiklerini söyledi.

Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle kıymetlendireceğiz"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Türk milletinin şerefle gelecek bin yıllara taşıyacağı Cumhuriyet'in millet kararı ve millet iradesinin bir tezahürü olduğunu belirterek, Cumhuriyet'i kalıcı eserlerle kıymetlendirmeyi Cumhuriyet'in kazanımlarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak vazife bildiklerini söyledi.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Oprukçu yayınladığı mesajında, Türk milletinin 96 yıl önce hilalin bahtını açtığını, geleceğin kapısını araladığını, vatanın kara talihini aydınlattığını belirterek, "Cumhuriyetimiz, milli iradenin muhteşem eseri, zulme meydan okuyan, zalimin hesap ve planlarını yerle yeksan eden mağlup edilmez Türk milletinin şeref ve haysiyetle sahip çıkarak gelecek bin yıllara taşıyacağı emanetidir" dedi.
Başkan Oprukçu, tarihin adeta tekerrür ettiğini kaydederek, "Dün bağımsızlık mücadelesinde dünya'nın parçalayarak yok etmek, tarihin tozlu sayfalarına gömülmek istenen aziz vatanımız bugün de dünya'nın azgın iştahını kabartmaktadır. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki dün olduğu gibi bugün de milli şuur uyanık, milli bilinç açıktır. Unutulmasın ki dün çıkarlarını mukaddesatı olarak gören yabancı hayranları, dış destek ve icazetli kadrolar milletin kararlılığı karşısında nasıl karanlığa gömüldüyse bugün de aynı heves sahiplerinin talihi değişmeyecektir" şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet, hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir”
Başkan Oprukçu, "Fikren, zihnen, kalben, vicdanen ve esasen millet kararının, millet iradesinin bir tezahürü olan Cumhuriyet, hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir. Milletimizi bölme, kutuplaştırma gibi ham hayalleri olan, gündelik siyasi hırslarla söylemlerde bulunanlara rağmen Cumhuriyet yaşayacak, demokrasi kökleşerek Cumhuriyet’i beslemeye devam edecektir. Cumhuriyet’in kazanımları ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak Cumhuriyet’i kıymetlendirecek eserleri Ereğlimize kazandırmayı hem şehrimize, hem de bizlere bu toprakları vatan yapan ecdadımıza karşı büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Türk’süz bir dünya hedefleyen küresel güçlerin emellerini, gösterdiği yönetim, üstün muhakeme gücü ve stratejik hamleleri ile son bulduran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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