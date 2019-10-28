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Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı Şimşirgil: “Bizim nesillerimiz öyle ...

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona ererken, 10 gün boyunca yarım milyondan fazla ziyaretçinin ağırlanmasıyla tüm zamanların Konya rekoru kırıldı.

Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı Şimşirgil: “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona ererken, 10 gün boyunca yarım milyondan fazla ziyaretçinin ağırlanmasıyla tüm zamanların Konya rekoru kırıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl 1827 Ekim tarihlerinde dünyaca ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına gerçekleştirildi. Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi ve 450 yazar ile Selçuklu Kongre Merkezinde dolu dolu geçen ve kitapseverlerin uğrak noktası olan Konya Kitap Günleri, açıldığı günden son güne kadar toplam 522 bin 217 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların Konya rekorunu kırdı.

Başkan Altay teşekkür etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklerle Konya Kitap Günleri’ni tamamladıklarını belirterek, “İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı Kitap Günleri’ni şenlendiren her yaştan hemşehrimize özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi bütün yazarları ve yayın evlerini tebrik ediyorum” dedi.
Konya Kitap Günleri’nin son gününde yine birbirinden önemli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi İlber Ortaylı’nın, “Türkiye’nin Yakın Tarihi” konulu söyleşisi kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. İlber Ortaylı yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’in başından beri askerlikte, teknikte, tıpta bir takım dallarda büyük büyük hamleler kaydettik. Fakat gerilediğimiz konu kültürdür. Tarihi miras ve sentezimizi halen kavrayamıyoruz. Bunun için yapılacak şey, filoloji ve müzik gibi bir medeniyetin kültürünün temelini teşkil eden dallarda gençlerimizin iyi yetişmesi ve bunu telafi etmektir” şeklinde konuştu.
Tarihçi Ahmet Şimşirgil ise “Kayıların Muhteşem Yürüyüşü” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Şimşirgil, “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk. Cenabı Hak dünyayı bizim idaremize verdi. Dün haritalar çizen milletin evlatlarının bugün haritaları çiziliyor. Bana bu milletin dünya tarihinde ve dünya coğrafyasında en muazzam eseri nedir diye sorsanız; şüphesiz söylüyorum Osmanlı Devletidir. Ondan daha büyük bir eser gösteremezsiniz” ifadelerini kullandı
Kitap Günleri kapsamında ayrıca Tarihçi Tufan Gündüz ve televizyon programcısı Pelin Çift, “Kızıl Elma Neresi” konulu söyleşide dinleyicilerine hitap ederken, İbrahim Sadri ve Nurullah Genç, “Şiir Yolculuğu” programında sevilen şiirleri seslendirdi.

500 bininci ziyaretçiye kitap hediye edildi
Konya Kitap Günleri’nin son gününde Kitap Günleri’ni ziyaret eden 500 bininci kişi alkışlarla karşılandı. 500 bininci kişi olarak salona giren Arzu ve Timur Yetiş ailesine Tarihçi İlber Ortaylı tarafından çeşitli kitaplar hediye edildi. Öte yandan son günün diğer etkinliklerinde ise yazarlar Zehra Odabaşı, Selahattin Yusuf, Sevda Türküsev, Osman Sungur Yelken, İsmail Kara, Şeref YılmazVesile Albayrak, İdris Sami Sümer, Ayşe Yaşar Ümütlü ve Cansu Canan Özgen söyleşiler gerçekleştirirken; Ahmet Şener, Fikret Kılınç, Murat Mahya Gürses, Muammer Maden, Zübeyir Yiğit, Zuhal Ay, Mustafa Koçak, Sinan Ceylan, Fendiye Dinç, Sibel Köse, Ebubekir Ertem, Durmuş Koçak, Ergün Öztürk, Erkan Kaya, Fusun Genç, İslam Doğan, Emine Tavuz, Sümeyye Ezer ve Şule Avlama ise okurlarının kitaplarını imzaladı.

KONYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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