Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün olduğu hatırlanmalıdır"

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Cumhuriyet ile Türkiye’nin ve Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunun hatırlanması gerektiğini söyledi.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Altun mesajında, “Türk Milleti, 96 yıl önce varlığına kastedenlere karşı vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkarak tarih sahnesindeki yerini, hür ve bağımsız bir devlet olarak çok daha güçlü bir şekilde almıştır. Bugün milletçe bu büyük mücadelenin sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın büyük gururu, coşkusu ve mutluluğu içerisindeyiz. Türk halkı, şehitlerimiz ve büyük önder Atatürk, dışarıda bağımsızlık, içeride ulusal egemenlik için savaş vermiş, bu savaşı da kazanmışlardır. Milletimiz, Kurtuluş Savaşı ile düşmandan kurtulmuş, Cumhuriyet’in ilanı ile eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan çağdaş bir millet haline gelmiş, devletinin yegâne ve gerçek sahibi olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen yıllarda ekonomiden eğitime sağlıktan adalete kadar her alanda modern bir devlet yapısının oluşturulması konusunda önemli adımlar atılmıştır” dedi.

Türk milletinin, her zaman tarihteki büyüklüğüne ulaşacak karakterde ve yapıda olduğunu kaydeden Altun, “Türkiye’yi eşitlik ve özgürlüğe dayalı olarak, bütün bireyleri temel hak ve hürriyetlere sahip bir milletin ülkesi haline getirmek bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların ana hedefi olmalıdır. Devletin değiştirilemez nitelikleri ile milletin vazgeçilemez değerleri mutlaka uzlaştırılmalıdır. Milletimiz cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları Cumhuriyet’e olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı bilmiştir. Cumhuriyet’in dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel niteliklerinin değiştirilemeyeceği ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunacağı unutulmamalıdır. Bilinmelidir ki, egemenliğini şimdiye kadar korumasını çok iyi bilmiş bir millet bundan sonra da korumasını çok iyi bilecektir. Yıl dönümünü sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla idrak ettiğimiz Cumhuriyet Bayramı tüm milletimiz için ve milletimizin soluklarına muhtaç insanlık için iyiliklere, esenliklere, güzelliklere vesile olması adına kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

KONYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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