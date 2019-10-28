Başkan Erdal: “Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Cumhuriyet’in ebediyen payidar kalacağını söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdal mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü ilk günkü onurla ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır. Cumhuriyet demek milletimiz için hürriyet ve bağımsızlık demektir. Bizlerin, Cumhuriyetimizi armağan eden Atatürk'e ve aziz şehitlerimize karşı olan görevimiz, onların emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. Cumhuriyetimizin varlığı sadece bizlerin değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bizler Cumhuriyetimizi büyük bir kararlılıkla sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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