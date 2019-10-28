AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

29 Ekim’de, Türk Milletinin tüm imkânlarını kullanarak, dünya medeniyetleri arasında hak ettiği yere gelebilme mücadelesini ortaya koyduğunu belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kıymetini bilmeliyiz. Cumhuriyet bu milletin ortak iradesidir. Cumhuriyet milletimizin en büyük eseri, bu topraklar üzerinde inşa ettiğimiz en büyük özgürlük abidesidir. Bu şanlı abide kolay inşa edilmemiştir. Kutsal vatanımız için yüz binlerce şehidimiz bir o kadar da gazimiz bu Cumhuriyet abidesini şeref ve gururla taçlandırmaktadır. Demokrasi ve halk iradesi ile güçlendirdiğimiz Cumhuriyetimizi, milli birlik ve beraberliğimizi her zaman güçlü tutarak sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Gelecek nesillerimize sağlam temellere dayalı, her yönden gelişmiş bir ülke bırakmak bizlerin tek arzusudur. Bu uğurda ülkesi ve milleti ile bir bütün olarak emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. 2023 yılında gururla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, ekonomisi ve tüm devlet kadroları ile güçlü, sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide, bilim ve teknolojide, ulaşımda modern şehirleri ile zirveyi yakalamış, istihdam ve üretimde dengeyi sağlamış, kısacası her alanda refaha ulaşmış bir Türkiye Cumhuriyeti yüce milletimizin en büyük hakkıdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanını ve canını bu kutsal vatanın harcı yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

KONYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.