Rektör Sade’den 29 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı vurgulu mesaj

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Sade’den 29 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı vurgulu mesaj

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Barış Pınarı Harekatı'nın neticeye kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Rektör Sade’den 29 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı vurgulu mesaj

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Barış Pınarı Harekatı’nın neticeye kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Sade mesajında, “29 Ekim 1923, umudun simgesidir, kurtuluş destanımızdır. İmkansızlıklar içinde, inançla ve kararlılıkla ulaştığımız zaferin neticesidir. Verdiğimiz destansı mücadelenin Cumhuriyet ile taçlanmasının, 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.
Mesajında Barış Pınarı Harekatı’na vurgu yapan Rektör Sade, “Devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki terör unsurlarını bertaraf etmek ve ülkemizde bulunan Suriyelilerin güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın neticeye kavuşması en büyük temennimizdir. Milli birlik ve dirliğimizin daim olması amacıyla, yürütülen harekatımıza inancımızın tam olduğunu ve askerlerimizin milletçe daima yanında olduğumuzu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir kez daha tekrarlamak isterim” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Sade, mesajın devamında, “Cumhuriyet, Türk milleti için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en diri halidir. Birliğimizi diri tutmak için her zamankinden daha sağduyulu ve inançla devletimize bağlanmalıyız. Gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Kardeşliğimizin bilincinde olup, değerlerimizi emin adımlarla gelecek nesillerimize emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yaparak bize emanet eden kahraman şehitlerimizi ve Barış Pınarı Harekatı’nda şehadete eren askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz“ ifadelerine yer verdi.

KONYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
Hüyük’te Başkan Çiğdem’den spora tam destek
YEREL HABERLER Hüyük’te Başkan Çiğdem’den spora tam destek
Başkan Pekyatırmacı: “Tarih bizim başarılarımızı yazmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Tarih bizim başarılarımızı ...
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kıymetini bilmeliyiz”
YEREL HABERLER AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: ...
Başkan Erdal: “Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Erdal: “Cumhuriyet ebediyen payidar ...
Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün olduğu hatırlanmalıdır"
YEREL HABERLER Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün ...
Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı Şimşirgil: “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk"
YEREL HABERLER Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ...
Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle kıymetlendireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle ...
Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli mirasımızdır”
YEREL HABERLER Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli ...
Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı ...
Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü
YEREL HABERLER Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü
Taciz şüphelisi hademe, kız öğrenciye cinsel içerikli video izletmiş
YEREL HABERLER Taciz şüphelisi hademe, kız öğrenciye cinsel içerikli ...
2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde yakacaktık' dediler
YEREL HABERLER 2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde ...
Konyaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Konyaspor ara vermedi
Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla ...
Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu ...
Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik denetim
YEREL HABERLER Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik ...
Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali ...
Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti
YEREL HABERLER Hüyük’te mahalle muhtarları başkanını seçti
Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor
YEREL HABERLER Müslüman olan İngiliz grup Konya’da eğitim alıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X