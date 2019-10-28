Başkan Altay: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, milletimizin 29 Ekim 1923’te iradesine pranga vurdurmayacağını, hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini kanıyla, canıyla bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu görüşlere yer verdi; "Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yılını milletçe her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bütün hemşehrilerimin ve ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Aziz milletimiz 96 yıl önce bugün, iradesine pranga vurdurmayacağını, hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini kanıyla, canıyla bütün dünyaya göstermiştir. Büyük bedellerle kazandığımız, Cumhuriyet’le taçlandırdığımız o mücadele ruhu bugün de milletimize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 15 Temmuz destanı bunun en güzel örneğidir. “Zeytin Dalı”, “Fırat Kalkanı” ve son olarak zaferle çıktığımız “Barış Pınarı” harekâtları, istikbalimize ve istiklalimize kastedenlere verdiğimiz en güzel cevaplardır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen tarihi süreçte tüm dünyada mazlumların hamisi olma ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi kızıl elmamız olmaya devam ediyor. Bu süreçte birliğimize ve beraberliğimize kastedenlere asla fırsat vermeyecek, 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılını daha anlamlı kılabilmek için hedeflerimize azim ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onlara ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

KONYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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