Konya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Hiçbir şey birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. Anıt alanındaki törene; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri ve sivil erkan, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

KONYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.