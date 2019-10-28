Başkan Kavuş: "Cumhuriyet Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kavuş: "Cumhuriyet Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi"

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kavuş: "Cumhuriyet Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyetin, Malazgirt’ten başlayıp Barış Pınarı Harekatı'na kadar geçen yaklaşık bin yıllık zamanda Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Bu yüce millet, bu günde, iradesine ve hürriyetine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiçbir beşeri gücün müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir” dedi.
29 Ekim'in, vatanından en küçük bir taviz vermektense seve seve ölmeyi tercih eden bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ilanı olduğunu belirten Kavuş, "Özgürlüğüne ve iradesine geçirilmeye çalışılan prangaları canı pahasına kıran ecdadımız, bu asil duruşu ile zalimlere korku kaynağı ve mazlumlara ise örnek olmuştur. Bugün dahi Türkiye’nin her başarısı, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların umutlarını besliyor. İşte bu sebeple bizler, hangi düşünceden, hangi yaştan, hangi görev ve statüden olursa olsun her bir ferdimizle Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu asil duruşumuzdan cumhuriyetimizin 96. yaşında da asla taviz vermeyecek ve hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşarak taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle bin yıldır bu aziz vatan topraklarının müdafaası için canını vermiş tüm kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum. Onlarla birlikte, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıralarını da son güne dek taze tutacağımızı ifade etmek istiyorum. Tüm Milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

KONYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Konya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Başkan Kılca: “Türkiye tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Türkiye tarihin akışını değiştirmeye ...
Başkan Altay: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
Hüyük’te Başkan Çiğdem’den spora tam destek
YEREL HABERLER Hüyük’te Başkan Çiğdem’den spora tam destek
Rektör Sade’den 29 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı vurgulu mesaj
YEREL HABERLER Rektör Sade’den 29 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı ...
Başkan Pekyatırmacı: “Tarih bizim başarılarımızı yazmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Tarih bizim başarılarımızı ...
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kıymetini bilmeliyiz”
YEREL HABERLER AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: ...
Başkan Erdal: “Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Erdal: “Cumhuriyet ebediyen payidar ...
Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün olduğu hatırlanmalıdır"
YEREL HABERLER Altun: “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bir bütün ...
Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı Şimşirgil: “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk"
YEREL HABERLER Kitap Günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ...
Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle kıymetlendireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: "Cumhuriyet'i eserlerimizle ...
Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli mirasımızdır”
YEREL HABERLER Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli ...
Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı ...
Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü
YEREL HABERLER Maçta dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü
Taciz şüphelisi hademe, kız öğrenciye cinsel içerikli video izletmiş
YEREL HABERLER Taciz şüphelisi hademe, kız öğrenciye cinsel içerikli ...
2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde yakacaktık' dediler
YEREL HABERLER 2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde ...
Konyaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Konyaspor ara vermedi
Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Defineciler, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla ...
Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu ...
Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik denetim
YEREL HABERLER Konya polisinden suç unsurlarını önlemeye yönelik ...
Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X