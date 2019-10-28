Vali Toprak’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ecdattan emanet aldıkları Cumhuriyet'i gelecek nesle daha güçlü bir şekilde aktaracaklarını söyledi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Vali Toprak mesajında, köklü tarihi şan ve şerefle dolu Türk milletinin, kurduğu nice devlet ve yaşattığı nice kültürle adalet ve dirayetin temsilcisi olduğunu söyleyerek, “Milletimizin karakterine nakış nakış işlenen devlet kültürü ve tecrübesi, en olgun manada 29 Ekim 1923 tarihinde tecelli etmiş ve ilanihaye yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kurulmuştur. Bundan 96 yıl evvel, milletimizin kanıyla, canıyla bedel ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyetimiz, Allah’ın izni, yeryüzü coğrafyasındaki tüm mazlum ve masumların duaları ve milletimizin fedakar gayretleri sayesinde kıyamete kadar baki kalacaktır” dedi.

Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan Türkiye’nin, kurulduğu günden bu yana büyüdüğünü ve dünyanın en dikkate şayan devletleri arasında yerini aldığını kaydeden Vali Toprak, “Özellikle son dönemlerde devlet ve milletimizin el birliği ile çağlar atlayan bir ülke konumuna gelmiş olması, haktan ve doğrudan yana olan herkesin umudunu yükseltmiş; kirli ve karanlık yapıları da yeni fitne arayışlarına yöneltmiştir. Farklı isim ve kisvelere bürünmüş terör örgütleri tarafından milletimizin birlik ve bütünlüğü ile devletimizin varlığına kasteden her türlü kirli girişim, bundan evvel nasıl boşa çıkmışsa bundan sonra da boşa çıkacaktır. Bunun son örneği olarak da Barış Pınarı Harekatı ile devletimiz, güçlü ordumuz ve milletimizin desteğiyle terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Güvenlik güçlerimizin, vatan sınırlarımızın içinde ve dışında gösterdikleri kahramanlıklar ve her daim onların yanında olan milli irade, ihanet şebekelerine ve art niyetli dış mihraklara asla geçit vermeyecektir" şeklinde konuştu.



“Kutlu emaneti, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güçlü bir şekilde teslim edeceğiz”

Vali Toprak mesajın devamında, “Şehitliği peygamberlikten sonraki en ulvi makam sayan bir inancın mensupları olarak 1923’te nice yokluk ve zorluk içerisinde kurduğumuz bu devleti, yine canlarımızı feda etme uğruna ilelebet yaşatacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada emin adımlarla ilerleyecek ve ecdadımızdan aldığımız kutlu emaneti, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güçlü bir şekilde teslim edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılmak ve bu vatanı korumak uğrunda canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96. yıl dönümü vesilesiyle Konyalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

KONYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.