Konya'da 29 Ekim coşkusu

KONYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ferit Paşa Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve kent sakinleri katıldı. Protokol üyeleri, tören için hazırlanan araçtan kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Halkın da yoğun katılım gösterdiği törene aileleriyle gelen çocuklar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Törende Vali Toprak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törendeki halk oyunları gösterisi ile öğrenci ve askerlerin geçişi, alkış aldı.



KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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