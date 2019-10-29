Tantavi Sanat Merkezi sanatseverlerin buluşma adresi oldu

Uzun yıllar boyunca atıl bir şekilde bekleyen Tantavi Han, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından şehrin kültür ve sanat hayatına hizmet etmeye başladı.

15 Temmuz tarihi gibi anlamlı bir günde açılışı gerçekleştirilen ve kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Tantavi Han, o günden bu yana birbirinden değerli birçok sergi ve söyleşiye ev sahipliği yaptı. 2 Eylül günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile başlayan programlar, Destegül Güzel Sanatlar Merkezi tarafından gerçekleştirilen ‘Klasik Türkİslam Sanatları Sergisi, Ebru Gülbahçe Kurban’ın Sır Ebru Sergisi ve Bülent Parlak, İhsan Kabil, Hüseyin Kutlu, Sadık Yalsızuçanlar, Sedat Anar söyleşileri ile devam etti. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi ayrıca,endüstri mirası bir yapıyı, nitelikli bir tasarımla kent hayatına kazandırması, projenin kentle kurduğu güçlü bağlantılar yoluyla mimari ve kentsel ölçekler arasında başarılı bir geçiş yapması, işlevlendirme önerisinin kentin gelecek mekansal gelişim çerçevesini tamamlaması nedeniyle Tarihi Kentler Birliği Uygulama Ödülüne değer bulundu.



“Tarihi mirasımıza hakkıyla sahip çıkmayı en önemli görevlerimizden biri saydık”

Tantavi’nin, kısa süre içinde Konya’nın kültür ve sanatına sunduğu değerli katkının yanı sıra şehrin önemli ve dikkat çekici yapıları arasına girmeyi başardığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarihi mirasa sahip çıkmış ve Konya sanat ve kültürüne katkı sunmuş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Konya hafızasında Tantavi Ambarı ismiyle bilinen yapının Kültür ve Sanat Merkezi adı altında şehrin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk ve yeni bir renk getirdiğini söyleyen Başkan Kavuş, “Milletleri millet yapan en önemli iki unsur kültür ve sanattır. Kültürel mirasa sahip çıkmak, onu koruyarak ve geliştirerek geleceğe aktarmak en önemli görevlerimizdir. Kültür ve medeniyetini unutan, önemsemeyen ve dönüştüren toplumlar millet olma vasfını kaybedecek ve her türlü asimilasyona, baskıya ve sömürüye açık hale geleceklerdir. İşte Meram Belediyesi olarak biz de bu noktada üzerimize düşeni her daim yapmaya hazırız. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi bu anlayışımızın bir tezahürü oldu. Bu tarihi yapıyı restore ederek bugüne ve geleceğe kazandırmak ve burada sanatımızı yeniden ihya etmiş olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Bu yöndeki çaba ve anlayışımız ve çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Bodrum, zemin ve asma katıyla toplam alanı bin 510 metrekare olan sanat merkezinin restorasyon sürecine Konya Valiliği de destek verdi. 3 kat olarak hizmet veren Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumlar, konferanslar, müzayedeler, sergiler, teras katında oluşturulan kitap kafe ile Meram’ın ve Konya’nın kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunuyor.

KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.