Büyükşehir’den yeni otobüs hattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencilerinden gelen talep üzerine Tramvay Eski Sanayi Durağı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 30 Ekim Çarşamba günü itibariyle otobüs seferleri başlatacaklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut hatlara ilave olarak yeni bir otobüs hattını daha hizmete sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencilerinin okullarına daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla yeni bir otobüs hattını daha faaliyete geçireceklerini ifade etti. Öğrencilerin taleplerine kayıtsız kalmadıklarını kaydeden Başkan Altay, 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren Tramvay Eski Sanayi Durağı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 110 hat numarası ile otobüs seferlerinin başlayacağını belirterek, “Hemşehrilerimiz ve üniversiteli gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Hattın sefer saatlerine tarife panolarından ve atus.konya.bel.tr web adresinden ulaşılabiliyor.

KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.