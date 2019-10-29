Hüyük’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Konya’nın Hüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun kaymakamlıkta bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından kutlamalar, Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Kaymakam Dilara Şenoğlu ile Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla törenler başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve okunan şiirlerin adından öğrenci gruplarının hazırladığı bayram ve sportif gösteriler ilgiyle izlendi. Tören esnasında, öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için hep birlikte asker selamı vermeleri de alkışlandı. Kutlamalar, yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Törene, Kaymakam Dilara Şenoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Karaca, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Gündüz, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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