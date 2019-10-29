Kulu’da 29 Ekim kutlamaları

Konya’nın Kulu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu Kaymakamlığında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Kaymakam Ali Edip Budan yaptı. Kaymakam Budan, devleti kuranların manevi huzurunda şükran hislerini ifade etmek için toplandıklarını söyledi. Büyük bir bayramı daha kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Budan, “Türkiye Cumhuriyeti yüce milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının timsalidir. Zira tarih boyunca hep özgür ve bağımsız yaşayan bu milletin evlatları 600 yılı aşkın bir süre dünya tarihinde parlak sayfalar yazdıran milletimizi dünyada sözü geçen bir millet olarak yaşattı. Osmanlı İmparatorluğu 1900’lü yılların başlarında yüz yıllar boyunca diğer devletlerin kendini hedef alan faaliyetleri karşısında zayıflamaya başlamıştı. Güzel yurdumuz ve milletimizin bu topraklar üzerine 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla düşman istilasından temizlemek için kutsal bir kurtuluş mücadelesine başlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde üstün gayret ve önemle kurtuluş mücadelesi zaferle kazanılmıştı. Yeni ve modern bir Türk devletinin doğacağını hesap edememişlerdi. 96 yıl önce bu gün 29 Ekim 1923’te yeni Türk devleti kuruluyordu. Biz bu günü en büyük coşkuyla bayram olarak kutluyoruz. Kulu halkımızda kendine özgü kadirşinaslığı ile mutlaka bizleri kucaklayacaktır. Cumhuriyetin emanet edildiği siz değerli gençler bunları özellikle sizlere anlatıyorum. Çünkü yarının daha güzel Türkiye'sini sizler yöneteceksiniz. Geçmişini bilmeyen geleceğine doğru yön veremez. Özgürlüğün ve bağımsızlığın bir bedeli olduğunu unutmayın ve unutturmayın. Bu bedel geçmişte atalarımızın kanı ve canıdır. Burada geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Bunu için hepimizin çok çalışması gerekmektedir. Sevgili gençler sizler çok daha çalışmalısınız. Sevgili öğretmenler çocuklarımıza gençlerimize kardeşliği, hoşgörü ve fedakarlığı öğretiniz. Onlara yüksek hedefler ve idealler gösterin bilgi kuvvetlidir. Lütfen kendinizi bilginizle geliştirin. Bu büyük hedef Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık hedefidir” dedi.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver ve protokol üyeleri katıldı.

KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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