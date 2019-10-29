Konya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

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KONYA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Suriye'de çatışmaya katıldıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'deki çatışmalara katıldığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait çeşitli metaryellere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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