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Hüyük'te Atatürk Anıtı ve kaidesi yenilendi

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Atatürk Anıtı ve kaidesi yenilendi.

Hüyük'te Atatürk Anıtı ve kaidesi yenilendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Atatürk Anıtı ve kaidesi yenilendi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük ilçe merkezindeki anıt alanında bulunan ve zamanla yıpranarak tahrip olan Atatürk Anıtı ve kaidesinin yenilenerek değiştirildiğini söyledi. Başkan Çiğdem, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladıkları böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirilen yenileme çalışmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Daha önceki bayram törenlerde anıt meydanımızdaki Atatürk'ün yüz ve kaidesindeki yıpranmaları görünce yenilenmesine karar verdik. Bu talebimizi heykeltıraş dostumuz Meral Aran Kayısı'ya ilettik. O da güzel bir çalışma yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladığımız bugünlere sağ olsun yetiştirdi. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnşallah diğer mahallelerimizde bulunan yıpranmış ya da tahrip olmuş tüm anıt ve büstlerin de bakımları yapılıp yenilenmesi için çalışma başlatacağız. Tüm ulusumuzun ve ilçemiz halkının Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

KONYA

29 Ekim 2019 Salı

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