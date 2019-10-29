Konya’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Konya Valiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Köşkünde verilen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonunda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Bugün heyecanlı bir gün, mutlu bir gün, gururlu bir gün. Çünkü en önemli bayramımızı hep beraber idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi bizler için gerçekten bayramların en büyüğü. Zaten genel manada baktığımızda zaman bayramlar milli ve manevi değerlerimizin kuvvetlendiği, hatırlandığı, gurur vesilesi olduğu ve bu vatanın, bu ülkenin, bu bayrağın uğruna şehit olan, gazi olanların daha bir kalpten hatırlandığı çok önemli günlerdir” ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, Cumhuriyet Bayramının 96. yılına özel hazırlanan pastanın kesilmesi ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türk Sanat Müziğinden eserler çalınması ile sona erdi.

Programa; Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, askeri ve mülki erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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