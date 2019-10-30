Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su bulunmayan dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Anabağlar Mahallesi Demirciler Sanayi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut S. (69) idaresindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 5 metrelik su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücüsü Mahmut S. ile araçta bulunan eşi Fatma S. (69) ve oğlu Ramazan S. (47) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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