Ereğli’de Cumhuriyet Bayramı konseri

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü münasebetiyle konser düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ereğli’de coşkuyla kutlandı. Ereğli Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 96. yılı dolayısıyla düzenlenen konserlerde Konyalı Eda ve Murat Kekilli sahne aldı. Konsere, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Düzenlenen programda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Demokrasinin ve Cumhuriyetimizin sağladığı imkanlar sayesinde Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde yeniden siz değerli hemşerilerimle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyeti bize emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, yol arkadaşlarına rahmet diliyor, minnettarlığımı sunuyorum. Atatürk’ün bizlere, siz gençlere emanet ettiği Cumhuriyete 96 yıldır sahip çıkıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına adım attığımız, yürüdüğümüz bu süreçte Türk gençleri olarak, Türk Milleti’nin şerefli mensupları olarak Anadolu’da Türk varlığının ebedi kılınması noktasında ortaya koyduğumuz çaba ve mücadeleyi Cumhuriyetimizin korunması, yaşatılması konusunda da koymaya devam edeceğiz. Anadolu’da Türk varlığı ebedi olacak, ebedi olarak da Cumhuriyetimiz yaşamaya devam edecek” dedi.



“Tek dileğim Cumhuriyetimizin 100. yılında da sizlerle olmanın şerefini yaşamak”

Başkan Oprukçu, “Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduğunda bize emanet ettiği iki şeyin çok önemli olduğunu biliyoruz; ilki Türk gençliğine hitap ettiği Gençliğe Hitabe’nin satır satır okunması ve satır satır anlaşılması bunu çok önemsiyoruz, diğeri de İstiklal Marşımız. Bu vesileyle İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle, hürmetle anıyorum. Her ikisini de anladığımız ve onların şuuruyla hareket ettiğimiz sürece Anadolu’da Cumhuriyetimiz ve aziz milletimizin varlığı da Allah’ın izniyle ebedi olacak, hiç şüphem yok. Çünkü geçliğe hitabında Atatürk ‘İçinde bulunduğunuz ahval ve şeraite bakmaksızın’ diyor. 'Hangi şartlar altında olursanız olun sahip çıkmaya devam edeceksiniz' diyor. Memleketimizde gaflet ve delalet içerisinde olanlar olsa da inşallah biz gaflet ve delalet içerisinde olmayacağız ve hep birlikte Ereğli olarak varlığımız Türk varlığına armağan olsun demeye, Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbül Aleminden niyazım o ki çok az kaldı, Cumhuriyetimizin 100. yılında ömür versin inşallah sizlerle beraber olmanın şerefini yaşayalım istiyorum. Bu vesile ile yeniden Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Başkan Oprukçu’nun konuşmalarının ardından Konyalı Eda ve Murat Kekilli, konser verdi.

KONYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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