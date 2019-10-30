Dağda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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Konya’da dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Taşkent ilçesi Messeni mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özağız 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 3 tane keçinin uçuruma gittiğini ve kayalıklarda mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 keçi, AFAD arama kurtarma ve İHH arama kurtarma ekiplerince kayalıklardan kurtarıldı. Keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

KONYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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