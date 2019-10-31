Binali Yıldırım: “Konya’nın gönlümde ayrı bir yeri var”

Son Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Başkanı Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Yıldırım, Konya’nın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.



Çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya gelen son Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 28. Başkanı Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Tekrar Konya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım, Konya’nın gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde son Başbakanımız ve eski TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, şehrimize başta Yüksek Hızlı Tren ve lojistik merkez olmak çok sayıda önemli eser kazandırmıştır. Bütün Konyalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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