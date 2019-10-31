Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

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Konya’nın Derbent ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derbent ilçesinin 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 42 BE 927 plakalı otomobil, Derbent şehir merkezi yönüne seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Hüseyin K., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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