Konya’da öğrenciler tarımla özgüven kazanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda tarıma yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin protokol imzalandı.

Protokolle ekimdikim ve bakım işlemlerinden hasat işlemlerine kadar teorikte ve pratikte tarımsal danışmanlık ve eğitim desteği verilerek öğrencilerin özgüven kazanması amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle her alanda öğrencilerin daha nitelikli yetişmelerini sağlayacak ortak projelere ve eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, protokol kapsamında özellikle ‘Tarıma Engel Yok’, ‘Yerli Tohum Milli Tarım’ ve ‘Mobil Eğitim Aracı’ gibi bazı uygulamaları Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerçekleştirme amacında olduklarını ifade etti. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, 2023 eğitim vizyonu içerisinde okullarda çalışmaların daha farklı hale geldiğini dile getirerek, “Bu kapsamda çocuklarımızın toprakla, çiçekle, ağaçla buluşması, çevre bilinci kazanması gibi konularda zenginleşmesi ve bilinçlenmesi açısından Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle her konuda birlikte hareket ediyoruz. Bu protokolle çocuklarımız geleceğe daha emin adımlar atar hale gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin özgüven ve sorumluluk kazanmalarının sağlanmasının yanında Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Meram Osman Gazi Ortaokulunda yürütülen Erasmus Projesi ‘Kendimle Mutluyum Okulumu Seviyorum’ merkezdeki 9 okulda daha ‘Okullarımız Çiçek Açıyor’ başlığıyla uygulanacak.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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