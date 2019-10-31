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Binali Yıldırım: “Mevlana’nın şehri Konya’ya her şey değer”

İHA

Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İl Gençlik Kollarının, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği söyleşi programında gençlerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım: “Mevlana’nın şehri Konya’ya her şey değer”

Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İl Gençlik Kollarının, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği söyleşi programında gençlerle bir araya geldi.
Söyleşiye katılan gençler, Binali Yıldırım’ın sohbetiyle hem keyifli hem de duygusal bir akşam yaşadı. Binali Yıldırım ise Tantavi Kültür Merkezi gibi güzel bir ortamda gençlerle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.
Söyleşiye Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi gibi sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek başlayan Eski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, hayatı, anıları, siyasi hayatı ve fikirleri hakkındaki gençlerin tüm sorularını samimiyetle yanıtladı. İçinde bulunduğumuz dijital çağın çok hızlı bir değişim gösterdiğinin altını çizerek, bu değişim içinde gençlerle iletişimi yakalayabilmenin zor olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, “Birlikte olduğunuz insanlarla bile ayrı yaşıyorsunuz. Bizim yetişme tarzımız ile gençliğin yetişme tarzları çok farklı. Bizim gençlikten gelen alışkanlıklarımız var. Bunu terk etmemiz kolay değil. Ancak gençlerle daha çok vakit geçirerek, zaman ayırarak ve gençliğin yaşadığı duyguları yaşayarak başarabiliriz. Bunun için yapmamız gereken tek şey konuşmak. Geleceği konuşmak, dünyayı konuşmak ve Türkiye’yi konuşmak. Ancak bu sayede gençlerin ufuk turunda kendimize yer açabiliriz” dedi.

“Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi dünü ve bugünü geleceğe taşıyan en güzel nişanelerden biri oldu”
Söyleşide Konya metro çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım, ihalenin tamamlandığını hatırlatarak sözleşmenin imzalanacağı ve çalışmaların başlayacağı müjdesini verdi. Yüksek Hızlı Trenin Konya için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yıldırım, Mevlana’nın şehri Konya’nın her şeye değeceğini belirtti. Esprileriyle salona keyifli anlar yaşatan Binali Yıldırım için hazırlanan slayt ve sinevizyon gösterileri sırasında da duygusal anlar yaşandı. Sohbetin bitiminde Binali Yıldırım ile özçekim yapmak isteyen gençler adeta izdiham oluşturdu. Gençlerin bu isteklerini kırmayan Binali Yıldırım daha sonra Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte gençlere süt ve simit dağıttı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecenin sonunda Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Tantavi Meram Belediyesinin çok güzel eserlerinden biri oldu. Yapanlardan ve ihya edenlerden Allah razı olsun. Bu eserler dünü ve bugünü geleceğe taşıyan en güzel nişanedir. Burada gençlerimizle keyifli bir akşam geçirdik. Çıkışta da Meram Belediyesinin sıcak süt ve simit ikramını hem aldık hem dağıttık. Her şey için belediyemize ve başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

"İnsanların makam ve mevkilere değer kattığının en önemli ispatı Binali Yıldırım’dır"
Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise Binali Yıldırım ile anılarını anlatarak, “Binali Yıldırım’ı mütevazi kişiliği ile tanıyoruz. Makam ve mevkilerin insana değer katmadığını tam aksine insanların makam ve mevkilere değer kattığının en önemli ispatı Binali Yıldırım’dır. Yaşayışıyla gençliğe her daim örnek olacak ve Türkiye için daha çok işler başaracak bir isimdir. Bu sebeple bu söyleşi oldukça değerlidir. Programda emeği geçenlere ve bu güzel mekanın Konya’ya kazandırılmasına ve böylesi değerli programlara ev sahipliği yapmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yıldırım, sadece siyasette değil tüm hayatıyla gençlere emsal bir şahsiyet”
Söyleşi öncesinde kısa bir teşekkür konuşması yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da, Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanını ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Binali Yıldırım’ın tevazusu, nüktedan kişiliği ve siyasi aklıyla tüm gençliğe sadece siyasi hayatta değil, kariyer, iş, akademik ve aile hayatıyla da örnek bir şahsiyet olduğunu ifade eden Koru, şunları söyledi:
“Teşkilat başarılarımızı ve Türkiye’yi öne çıkaran yatırımları dünyaya anlatırken her eserin altında imzası bulunan böylesi değerli bir ismin ricamızı kırmayarak bizlerle birlikte olmasından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi gibi değerli eserleri Konya’ya kazandıran belediyelerimize de teşekkür ediyorum.”
Programa Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ve gençler katıldı.

KONYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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