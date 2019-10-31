Sıfır Atık Projesinde en çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uygulanan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında en çok atık pil toplayan okullara ödülleri verildi.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında 20182019 yılı Atık Pil Toplama Kampanyası Ödül Töreni ve Sıfır Atık Sergisi programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Sıfır Atık Projesi’nin hem dünyamızı hem de ahiretimizi imar etmeye dönük çok güzel bir çalışma olduğuna değindi. Uslu, “Milli Eğitim bünyesinde 110 okula atık kutuları yerleştirdik. İnşallah en kısa sürede bunu bütün okullarımıza yaymayı ve öğrencilerimizle birlikte bunu başarmayı hedefliyoruz ki bunun nesiller boyu sürdürülebilirliği olsun” ifadelerini kullandı. Türkiye Atık Pil Derneği Temsilcisi Çevre Mühendisi Hatice Yıldız da, “Konya’da son beş yılda çok büyük mesafeler kat ettik. Üç ilçede başlattığımız çalışmayı 31 ilçeye yaydık. Şu anda bir yıl içerisinde Konya’da yaklaşık 15 ton atık pil toplanıyor. Bu gerçekten büyük bir rakam. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediyesi Saygı Anaokulu öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan defile gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. En çok atık pil toplayan okullara ve Sıfır Atık kampanyasındaki ilk 10 pilot okul tarafından hazırlanan Sıfır Atık Sergisinde dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verildiği programın sonunda, öğrenciler tarafından hazırlanan Sıfır Atık Sergisi’nin de açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri, atık malzemelerden yapılan birbirinden başarılı ve güzel nesnelerin yer aldığı sergiyi beğenerek gezdi. Programa; Çevre ve Şehircilik Konya İl Müdürü Hülya Şevik, merkezdeki ve ilçelerdeki okullardan öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi de merkezdeki 110 okulu projeye dahil etmişti.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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