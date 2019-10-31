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Ereğli Çalıştayı yapıldı

İHA

Ereğli Çalıştayı yapıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde Ereğli Çalıştayı düzenlendi.
Ereğli ve bölge ekonomisinin mihenk taşları olan iş adamlarını, sivil toplum örgütlerini ve Ereğli Belediyesini ‘Ereğli’nin geleceği’ ortak paydasında buluşturan çalıştayda, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli’nin gelecek yüz yılını inşa edecek vizyon projelerini katılımcılarla paylaştı.

“Ereğli için, Ereğli sevdası için buradayız”
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun ev sahipliğinde Ereğli Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılan çalıştayda, Ereğli’nin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının ele alındı. Çalıştay ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, "Birçoğunuz İstanbul’dan, Ankara’dan geldiniz Ereğlimizin sorunlarıyla hemhal olmuş bir vaziyette Ereğli’desiniz. Nihayetinde dağarcığınızda Ereğli sevgisiyle ve muhabbetiyle geldiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimiz Ereğli için, Ereğli sevdası için buradayız. Hemşehrilerimizin teveccühü ve Allah’ın izniyle bağımsız belediye başkanı olma şerefini yaşıyorum. Bu anlamda şereflendirildiğimiz bir tabloda hakka, hukuka riayet etme suretiyle memleketimizin huzur şehri olması noktasında üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu anlamda çok çalışmaya ve hizmet etmeye mecburiyetimiz var. Böyle bir öneri bize ulaştığında memnun olacağımızı ifade ettik, Ereğli’nin geleceği ile ilgili böyle bir çalıştayın yapılmasını samimiyetle kabul ettik. Ereğlimiz için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Vilayet Ereğli olsun istiyoruz”
Taş Evler’in Ereğli Belediyesine devredilmesinin gerçekleştiğini belirten Başkan Oprukçu, “Ereğli sanayileşmeli, gelişmeli diye düşünürken gönlümüz de bu manada hep çırpındı. Huzur şehri Ereğli diyerek çıktığımız yolda insanlarımızın aç açıkta olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşsizliğin olduğu yerde de huzuru inşa etmek kolay bir hadise değil. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgemizde çok önemli bir fabrikamızın yüzde 50’si yandı, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. 500 civarında vatandaşımızın ekmek kapısı olması hasebiyle Ereğli için çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz bir fabrika, maalesef kül oldu. Yangını söndürmek adına arkadaşlarımız, çevre il ve ilçelerimizden gelen itfaiye ekipleri, muhtelif iş adamlarımız, büyükşehir belediyemiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler ile birlikte büyük bir özveri gösterildi ve ziyanı azalttılar. Şükrediyorum can kaybının olmaması da biraz olsun yüreğimize su serpti. Ereğli sanayileşmeli, ham üretip ham satılmamalı, katma değeri yüksek ürünler üretilmeli ve şehrimizin gelişmesini istiyoruz. Vilayet olsun Ereğli istiyoruz. Huzur şehri Ereğli’yi inşa etmede bunlar hep yapı taşlarıdır” diye konuştu.

“İftihar edilecek bir Ereğli arzusuyla çalışıyoruz”
Ereğli’nin yalnızca bugününü değil gelecek yüz yılını düşündüklerini belirten Başkan Oprukçu, üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının, Anadolu’nun gözdesi Ereğli’nin kalıcı eserlerle geleceğe taşınması hedefiyle uyguladığı ve uygulamaya hazırlandığı projeler olduğunu ifade etti. Oprukçu, “2014’te Taş Evler’i Korkut Ata Sosyal Tesisleri yapacağız demiştim. Taş Evler’de büyükşehir belediyemizin feragat etmesi suretiyle bize devir etme taahhüdünü yaptı ve Taş Evler şu anda Ereğli Belediyesine geçti. Hukuki süreç de tamamlanacak ve inşallah en kısa zamanda burada restorasyon çalışmalarımıza başlayacağız. Korkut Ata Sosyal Tesisleri olarak Taş Evler’i Ereğlimizin geleceğine armağan edeceğiz. Kütüphane ile ilgili önemli gelişmeler var, 24 saat hizmet verecek çok güzel bir kütüphanemiz olacak inşallah. Bunun yanında Akhüyük Termal Tesislerini şehrimize kazandırdık ve bir sondaj daha yapacağız. 100 derecenin üzerinde bir sıcak suya ulaşma arzumuz var, inşallah bu bize nasip olur. Bunun yanında kuyularımızdan ciddi bir karbondioksit geldisi var. Ereğli Belediyesi olarak karbondioksit de üretmeye başlayacağız, bu anlamda iş adamlarımızın da aklında bulunsun. Belediyemize de ciddi manada gelir sağlayacak. Ne düşünüyorsak hemşehrilerimizin iftihar edebilecekleri bir Ereğli’yi muhafaza ve inşa etmek noktasında kararlı bir çabanın içerisindeyiz. Bu çalıştayda sunumlarınız, değerlendirmeleriniz bizim ufkumuzu açacak, bize heyecan katacak, biz de azimle, samimi çaba ve gayretle Ereğli’nin gelecek yüz yılını inşa edeceğiz inşallah” dedi.
Çalıştaya, İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, İstanbul’dan ve Ankara’dan gelen Ereğlili iş adamları, oda, birlik ve dernek başkanlarıyla STK temsilcileri katıldı.

KONYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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