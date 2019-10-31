Konya Japonya'da tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen Japonya Seyahat Acenteları Birliği (JATA) Turizm Fuarı’nda Konya’nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, JATA Turizm Fuarı’na katılarak Konya tanıtım standı açtı. Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen JATA Turizm Fuarı’na 100 farklı ülke ve destinasyondan bin 475 firma katıldı. 3 gün süren ve yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, Konya Büyükşehir Belediyesinin standı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuarın ilk gününde Konya Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’a Japonca Mesnevi ile Konya’yı tanıtan çeşitli materyaller hediye edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesinin Japonya'da Türkiye’nin tanıtımı konusunda verdiği için mutlu olduklarını ifade eden Büyükelçi Mecan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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