Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir’in Sadıkhacı ve Damlapınar Mahallelerini birbirine bağlayan köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. idaresindeki 42 CEK 62 plakalı otomobil, Eflatunpınar Hitit Havuzu yakınlarında karşı yönden gelen Dursun Ç.’nin kullandığı 42 H 8718 plakalı traktörle çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü de ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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