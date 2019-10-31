Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kulu Konya karayolunun Günahkar yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 42 GR 379 plakalı pancar yüklü tır, sürücünün viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan tırdan yaralı halde kendi çabasıyla çıkan sürücü İ.D., polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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