Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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Konya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Konya Beyşehir yolu 50. kilometresinde Kızılören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Çıkı'nın (43) kullandığı 42 ACA 983 plakalı otomobil Konya yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Duymaz (81) kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybederken sürücü ve diğer 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:01

YATSI 19:17

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