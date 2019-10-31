2 yaşındaki Adem, çakmakla oynarken yangın çıkardı

KONYA'da, çakmakla oynayan Adem Uçar'ın (2) perdeleri tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen Adem, annesi Fadime ve kardeşi Ömer Asaf Uçar, hastaneye kaldırıldı.

Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi'ndeki Güzelyurt Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 1'inci katında, çakmakla oynayan Adem Uçar, perdeleri tutuşturdu. Alevler, kısa sürede tüm odayı sardı. Yangını fark eden Adem'in annesi Fadime Uçar, söndürmek istedi; ancak başaramadı. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen Fadime Uçar ile oğulları Adem ve Ömer Asaf Uçar, sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



KONYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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