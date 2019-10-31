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Samanlıkta çıkan yangını hortumla söndürmeye çalıştı

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta çıkan ve hortumla su sıkılarak söndürülmeye çalışılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Samanlıkta çıkan yangını hortumla söndürmeye çalıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta çıkan ve hortumla su sıkılarak söndürülmeye çalışılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Köstengil Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Tay'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Bayram Tay ve komşular tarafından yangın söndürme tankerinden uzatılan hortumla alevler söndürülmeye çalışıldı. Çabaların yetersiz olması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle birlikte samanlıktaki yangın söndürüldü. Samanlık yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, 40 römork kadar samanda zarar gördü.

KONYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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