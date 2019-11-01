Kaçak avcılara 20 bin lira ceza

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, yasa dışı avlanan ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin 136 liralık para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ve Cihanbeyli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde 2 kişinin yasa dışı avlandığını yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi av malzemeleriyle yakaladı. Avda kullanılan ve gözünde maske olan şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve çeşitli tuzaklara da el koyuldu. Kuşlar, daha sonra doğal ortamına salındı. 2 kişi hakkında, 15 bin 290 lirası tazminat 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplam 20 bin 136 liralık para ceza kesildi.



KONYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:00

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.