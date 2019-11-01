Meram Belediyespor Cumhuriyet turnuvasında şampiyon

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Minikler Konya Güreş Şampiyonasında Meram Belediyespor güreşçileri, aldıkları başarılı sonuçlarla takım halinde birinci oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Minikler Konya Güreş Şampiyonasına Meram Belediyespor, takım olarak damga vurdu. Şampiyonada 5 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük ile 180 puan toplayan Meram Belediyespor takımlar bazında şampiyon oldu.

Şampiyonada, 38 kiloda Ramazan Yüksel Çelik 1. ve Osman Şahin 3., 41 kiloda Derviş Ali Yıldırım 2., 44 kiloda Bayram Avcılar 1., 48 kiloda Yusuf Duran 1., Fahri Özsağlam ve İbrahim Altur 3., 52 kiloda Kadir Demir 2., 62 kiloda Yusuf Can Oğuk 1., 68 kiloda Samet Berk Danış 1., M. Emin Ülker 3., 79+85 kiloda Hamza Gültekin ve Talha Bayrak 3. oldu.

KONYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

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