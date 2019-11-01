Down Sendromu Araştırma Komisyonu’ndan Büyükşehir’e ziyaret

Down Sendromu, Otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Down Sendromu, Otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Konya’daki çeşitli özel eğitim kurumlarını ve rehabilitasyon merkezlerini incelemek üzere Konya’ya geldi. Bu kapsamda ilk olarak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığındaki komisyon üyeleri, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.

Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, özellikle farkındalık oluşturmak için illeri ziyaret ettiklerini belirterek, “Konya bu anlamda Türkiye’ye güzel bir örnek teşkil ediyor” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, komisyon üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

KONYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

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