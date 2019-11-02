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Boğazı kesilerek öldürülen tekel bayisi cinayetinde 3 tutuklama

DHA

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, kayıp olarak aranan tekel bayii sahibi Ali Yanar'ı (38), boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini yakıp, su kuyusuna atan Hasan Mermer (33) ve Kerim Kayış (31) ile onlara benzin götüren Kemal Kayış (38), tutuklandı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, kayıp olarak aranan tekel bayii sahibi Ali Yanar'ı (38), boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini yakıp, su kuyusuna atan Hasan Mermer (33) ve Kerim Kayış (31) ile onlara benzin götüren Kemal Kayış (38), tutuklandı.
Ilgın'da yaşayan 2 çocuk babası Ali Yanar, 16 Ekim günü eve gelmeyince ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Yanar'ın en son görüştüğü arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile kaybolduğu akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını, daha sonra Yanar'ı kadın arkadaşının evine bıraktıklarını, kendilerinin de ava gittiklerini anlattı. Polis, Ali Yanar'ın yaşadığı bölgede, itfaiye ve AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı. Bölgede bulunan göletler de dalgıçlar tarafından arandı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Ali Yanar'ın izine rastlanmadı.
CİNAYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ali Yanar'ın cinayete kurban gidebileceği ihtimalini değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçeye giderek Yanar'ın yakın çevresiyle tek tek görüştü, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Özel ekip, şüpheleri 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, kumar oynanmasına yer temin etmek' gibi suçlardan kayıtları bulunan Hasan Mermer ve Kerim Kayış'a yoğunlaştırdı.
ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER
İşlettiği kafeteryada kumar oynatan Kerim Kayış'ın, Ali Yanar'a ait tekel bayisine 2 elektronik kumar makinesi koyup, oynattığını belirledi. İkilinin, önceleri kazanılan parayı paylaştığı ancak daha sonra Ali Yanar'ın paradan Kayış'a pay vermediği, bu nedenle de problem yaşandığı tespit edildi. Mermer ve Kayış, yeniden yapılan sorgulamarında çelişkili ve tutarsız ifadeler verince 29 Ekim günü gözaltına alınarak, Konya'ya getirildi.
CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR
İki şüpheli, polisteki 30 saat süren sorgularında cinayeti itiraf etti, ancak suçu birbirlerinin üzerine attı. Kerim Kayış ifadesinde, "Hasan, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Ali yerde can çekişiyordu. Niye öldürdün dediğimde, 'Öldürmem gerekiyordu' diye cevap verdi. Daha sonra 'Bana yardım et, şunu yakalım' dedi. 'Yardım etmezsen seni de onun gibi öldürürüm' dedi. Ağabeyimi arayıp, Hasan'ın aracının benzini bitti dedim. Ağabeyim benzin getirdi. Bir battaniyeye sarıp cesedi bagaja koyduk. Daha sonra Doğanhisar Başköy Mahallesi'ne bağlı su kuyularının olduğu yere gittik. Cesedi üzerine benzin döküp ateşe verdik. Bir süre sonra su kuyusuna atıp oradan ayrıldık" diye konuştu.
Hasan Mermer ise "Kerim, çöplük mevkisine gittiğimizde Ali ile kavga etti. Ali'ye kafa atıp dişini kırdı. Daha sonra Kerimlerin yaylasına gittik. Kerim, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Cesedin yanında bir süre durup, alkol alıp plan yaptık. Cesedi bağ evinin orada gömecektik, sonra yakmaya karar verdik. Cesedi üzerine benzin döküp ateşe verdik, bir süre başında bekledik. Ceset tamamen yanmayınca su kuyusuna attık" dedi. İtfaiye ekipleri tarafından su kuyusundan çıkarılan Ali Yanar, Ulu Mezarlığı'nda defnedildi.
TUTUKLANDILAR
İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek Ilgın Adliyesi'ne götürülen zanlıların sorgusu gece saatlerine kadar sürdü. Hasan Mermer ve Kerim Kayış, "Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Kasten Adam Öldürme" suçundan, zanlılara benzin götüren Kerim Kayış'ın ağabeyi Kemal Kayış da suça iştirakten tutuklandı.

KONYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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