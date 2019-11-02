Konya’nın Kız Kulesi: 'Gömeç Hatun Türbesi' Dr. Öğr. Üyesi Erdemir: "Selçuklu türbeleri bizim tapu senetlerimizdir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya’nın Kız Kulesi: 'Gömeç Hatun Türbesi' Dr. Öğr. Üyesi Erdemir: "Selçuklu türbeleri bizim tapu ...

İHA

Anadolu Selçuklu Devleti'nin sembolü nadide türbe örneklerinden biri olan Konya'daki Gömeç Hatun Türbesi, mimari özellikleri ve kaleyi andıran yapısıyla ilgi çekiyor. Havadan görüntülenen Gömeç Hatun Türbesi, mezarlık içerisindeki konumuyla dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor.

Konya’nın Kız Kulesi: 'Gömeç Hatun Türbesi' Dr. Öğr. Üyesi Erdemir: "Selçuklu türbeleri bizim tapu senetlerimizdir"

Anadolu Selçuklu Devleti'nin sembolü nadide türbe örneklerinden biri olan Konya'daki Gömeç Hatun Türbesi, mimari özellikleri ve kaleyi andıran yapısıyla ilgi çekiyor. Havadan görüntülenen Gömeç Hatun Türbesi, mezarlık içerisindeki konumuyla dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor.
Halk arasında ’Kız Kulesi, Kız Kalesi’ gibi isimlerle de anılan türbenin 4. Rükneddin Kılıçarslan’ın eşi Gömeç Hatun tarafından 13. yüzyıl sonu ya da 14. yüzyılın başında yapıldığı biliniyor. Anadolu Selçuklu döneminin kudretini de gözler önüne seren Gömeç Hatun Türbesi, Musalla Mezarlığı'nın içerisindeki konumuyla da farklılığını korumaya devam ediyor.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdemir, türbenin mimari yapısından dolayı ’Kız Kulesi’ adıyla anıldığını ve mezarlık içinde bulunmasının türbeye ayrı bir değer kazandırdığını söyledi. Türbenin kaynaklarda mezar anıtı olarak belirtildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erdemir, "Çünkü altta cenazelik kısmı bulunmaktadır. Üzerinde de bir tarafı açık bir tarafı kapalı olan eyvan kısmı bulunmaktadır. Üzerindeki dışarıdan üst tarafını çeviren yerler bir kale görünümü oluşturduğu için Kız Kulesi, Kız Kalesi gibi isimlerle de söylenir. Ama bildiğimiz şey bunun bir mezar anıtı ve türbe olarak yapıldığı kesindir. Şimdiye kadar Gömeç Hatun’la ilgi tarihi kaynaklarda fazla bir bilgiye rastlayamadık. Tarihi araştırmalardan Gömeç Hatunun 4. Kılıçarslan’ın eşi olduğunu biliyoruz. Onun özel hayatıyla ilgili fazla bir bilgimiz bulunmuyor" dedi.
Gömeç Hatun’un Selçuklu geleneğini sürdüren, Selçuklu örf ve adetine göre yaşamış bir kişi olduğunu anlatan Erdemir, Musalla Mezarlığında böyle bir anıt türbenin yapılmasının o dönemde önemli bir şahsiyet olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

"Selçuklu türbeleri bizim tapu senetlerimizdir"
Türbenin öneminin taşın, tuğlanın ve özellikle çininin çok güzel kullanılan bir türbe olduğunu kaydeden Erdemir, "Bizim çini mozaik dediğimiz malzeme ön cephesinde son derece güzel kullanılmıştır. Kemerlerinde, önünde muhtemelen mihrabında kullanılmıştır fakat mihrabı değiştiği için şu anda gerçek mihrabı yok. Muhtemelen Gömeç Hatun’un sandukasında çini kullanılmış olabilir. Bugün bir şey kalmamış ama dönemine ait çini sanduka olduğu kuvvetle muhtemeldir" diye konuştu.
Selçuklu dönemindeki türbelerin öneminden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Erdemir, "Selçuklu türbeleri bizim tapu senetlerimizdir. İçinde bulunduğumuz Musalla Mezarlığı ilk Selçuklu mezarlıklarındandır. Dolayısıyla bu mezarlığa ayrı bir değer kazandıran, onu anıtsallaştıran mezar anıtlarından olmasıyla da Selçuklu türbe mimarisi ve geleneğine katkı sağlayan önemli bir yapı olarak dikkatimizi çeker" ifadelerini kullandı.

"Gömeç Hatun’un eşi Moğollar tarafından şehit edilmiş bir sultandır"
Türbeyi yaptıranın 4. Kılıçarslan’ın eşi Gömeç Hatun olduğunu belirten Erdemir şöyle konuştu: "Tarihi kayıtlarda böyle bilinir. Yapım tarihi ile ilgili üzerinde herhangi bir kitabesi yoktur. Ama hem çinilerinden hem özelliğinden hem şemasından 13. yüzyılın sonuna ait olduğunu ya da 14. yüzyılın başına ait olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Gömeç Hatun’un eşi 4. Rükneddin Kılıçarslan 1266 yılında Moğollar tarafından şehit edilmiş bir sultandır. Bu şehit edildiği zaman da Gömeç Hatun’un 28 yaşlarında olduğu kabul edilir tarihçiler tarafından. Bu duruma göre hem malzemesine, hem çini özelliklerine ve üslubuna bakarak Selçuklu’nun son zamanlarına ait olduğunu söyleyebiliriz."
Türbenin Türkiye’de 15’e yakın örneği olduğunu aktaran Erdemir, "Bunların içerisinde 67 tanesi Konya’dadır. Emir Güvertaş Türbesi, Mevlana Hazretleri Türbesi'nin doğusundaki Eflaki Dede Türbesi, Gömeç Hatun Türbesi, Akşehir’deki Emir Yavaşgel Türbesi bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla Konya’da bu tip türbelerin Selçuklu döneminde bir hayli yoğunlukta olduğunu söylemek mümkündür" şeklinde konuştu.

KONYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa terk edilen 3 kardeş bebek, koruma altına alındı
YEREL HABERLER Sokağa terk edilen 3 kardeş bebek, koruma altına ...
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı
YEREL HABERLER Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet ...
Boğazı kesilerek öldürülen tekel bayisi cinayetinde 3 tutuklama
YEREL HABERLER Boğazı kesilerek öldürülen tekel bayisi cinayetinde 3 ...
Konya'da bulunan 3 kardeş bebeğin sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Konya'da bulunan 3 kardeş bebeğin sağlık durumu iyi
Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına ...
Konya’da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
YEREL HABERLER Konya’da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi
YEREL HABERLER 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman ...
Proje Destek Programına başvurular uzatıldı
YEREL HABERLER Proje Destek Programına başvurular uzatıldı
Down Sendromu Araştırma Komisyonu’ndan Büyükşehir’e ziyaret
YEREL HABERLER Down Sendromu Araştırma Komisyonu’ndan Büyükşehir’e ...
Meram Belediyespor Cumhuriyet turnuvasında şampiyon
YEREL HABERLER Meram Belediyespor Cumhuriyet turnuvasında şampiyon
Elektrikli motosiklet çalan şüpheli çocuk yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli motosiklet çalan şüpheli çocuk yakalandı
Konya, toplu ulaşımıyla da zirvede
YEREL HABERLER Konya, toplu ulaşımıyla da zirvede
Konya Kitap Günleri´nde ziyaretçi rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri´nde ziyaretçi rekoru kırıldı
Ereğli'de Yeni Sanayi Sitesinin su kanalları temizlendi
YEREL HABERLER Ereğli'de Yeni Sanayi Sitesinin su kanalları ...
Gözü kapatılan şahin, güvercin ve tuzaklı ava 20 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gözü kapatılan şahin, güvercin ve tuzaklı ava 20 bin ...
Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar Konya’da 3 aydır kayıp olan kişinin cesedi su kuyusunda bulunurken olayın şüphelileri ise şahsın arkadaşı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su ...
Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar
YEREL HABERLER Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna ...
Kaçak avcılara 20 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılara 20 bin lira ceza
Samanlıkta çıkan yangını hortumla söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangını hortumla söndürmeye çalıştı
2 yaşındaki Adem, çakmakla oynarken yangın çıkardı
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Adem, çakmakla oynarken yangın çıkardı
Neü'den Novi Pazar’a 11 tırlık malzeme yardımı
YEREL HABERLER Neü'den Novi Pazar’a 11 tırlık malzeme yardımı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Cep telefonu tartışmasında jiletle önce eşinin, ardından kendi boğazını kesti
YEREL HABERLER Cep telefonu tartışmasında jiletle önce eşinin, ...
Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X