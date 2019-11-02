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Taş Evler, Ereğli'ye değer katacak

İHA

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Taş Evler'in Ereğli Belediyesine devrinin gerçekleştirilmesinin ardından burada incelemelerde bulundu.

Taş Evler, Ereğli'ye değer katacak

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Taş Evler’in Ereğli Belediyesine devrinin gerçekleştirilmesinin ardından burada incelemelerde bulundu.
Taş Evler’in Ereğli için gözde bir yer olduğunu belirten Başkan Oprukçu, “Taş Evler Ereğli'mizin bir dönemine damga vurmuştur. 1937 yılında yaptırılan ve Sümerbank işçilerinin kullandığı lojmanlardır. Daha sonra bu yapılar sahipsiz olduğu için atıl hale gelmiş ve hemşehrilerimiz için tehlike de arz eden bir yer haline dönüşmüştür. Daha önceki belediye başkanlığı dönemimizde benzer durum Oğuz Ata Sosyal Tesislerinin bulunduğu yer için de mevcuttu. Ancak biz o yeri yapısına uygun olarak düzenledik ve hemşehrilerimizin kullanabileceği güzel bir sosyal alana dönüştürdük. Şimdi de Büyükşehir Belediyemizin feragat etmesiyle belediyemize devri gerçekleşen Taş Evler’de yapacağımız Korkut Ata Sosyal Tesisleri ile bu atıl bölgeyi hemşehrilerimizin kullanabilecekleri sosyal alanlara çevirmek suretiyle Ereğli’nin geleceğine armağan edeceğiz. Huzur şehri Ereğli amacıyla çıktığımız yolda Ereğli’nin gelecek yüzyılını inşa etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Şimdiden Ereğlimize hayırlı, uğurlu olsun”
Başkan Oprukçu, 2014 yılında Taş Evler’de Korkut Ata Sosyal Tesisleri’ni yapacaklarını belirttiğini hatırlatarak, “Daha sonra yaşanan süreç malumunuz ve şimdi Allah’ın izni, hemşehrilerimizin teveccühü ile yeniden Ereğli'mize hizmet etme şerefine nail olduk. Bu manada sözümüzü gerçekleştirmek üzere Büyükşehir Belediyemizden bir talebimiz oldu. Büyükşehir Belediyemiz de Taş Evler’den feragat etmesi suretiyle bize devir taahhüdünü gerçekleştirdi ve Taş Evler şu anda Ereğli Belediyesine geçti. Bu anlamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Korkut Ata Sosyal Tesisleri için Taş Evler’de restorasyon çalışmalarımıza en yakın zamanda başlayacağız, şimdiden Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KONYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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