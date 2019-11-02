Konya'da ev yangını

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yunak ilçesi Turgut Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yangına müdahale edildi. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.