Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kulu Gençlik Merkezinde öğretmenler veliler ve öğrencilere trafik kuralları eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Emre Yıldırım ve polis memuru Gökhan Oruç tarafından verilen eğitim sinevizyon eşliğinde gerçekleştirildi. Eğitimde, trafik işaret ve levhaları, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, ışıklı işaretler, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı konuları anlatıldı.

KONYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.